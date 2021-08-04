"Потрясающие": Илон Маск оценил российские ракетные двигатели

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск высоко оценил российские ракетные двигатели. При этом, по его словам, конструкторы должны сделать их производство дешевле. Об этом он заявил в интервью изданию Everyday Astronaut.

При этом Маск отметил, что разработка конструкции не является самым трудоемким процессом: на его взгляд, сложнее наладить производство и снизить издержки, в частности для созданного SpaceX жидкостного ракетного двигателя Raptor.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция ракетного двигателя — это самая трудная часть работы. Это не так. Есть много хороших конструкций ракетных двигателей. Я провел много времени изучая российские — они потрясающие. Они [российские инженеры] давно производят жидкостные ракетные двигатели и создали уже в прямом смысле сотни различных конструкций», — цитирует Маска Investing.com миллиардер.

Он также отметил, что в Raptor, который собираются применять на пилотируемом космическом корабле Starship, были проведены относительно небольшие усовершенствования к тому, «что русские уже сделали».

«Наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали», — добавил Маск.

«Человечество может стать видом, обитающим на нескольких планетах, если мы сможем снизить себестоимость отправки тонны тяги на орбиту», — резюмировал предприниматель.

SpaceX в июле провела испытания двигателей Raptor ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс. Космический аппарат будет рассчитан на 100 человек. Ранее Маск заявлял, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году, однако допустил, что эти планы могут быть пересмотрены.