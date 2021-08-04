Миллиардер Далио: инвесторы неверно истолковали репрессии в Китае

После жёстких мер властей КНР против технологического сектора и новых ограничений на частную отрасль страны началась активная распродажа акций местных гигантов в сфере высоких технологий и образования.

Однако, по мнению известного инвестора, американского миллиардера Рэя Далио, которым он поделился в соцсетях, финансисты, которые инвестируют свои средства в экономику Китая, ошибаются, если спишут регулятивные меры Поднебесной на «антикапитализм» страны.

Как полагает Далио, инвесторы рискуют упустить из виду многие другие события, происходящие в КНР. Он при этом пояснил, что имеет в виду западных наблюдателей, которые не имеют прямого контакта с китайскими политиками и могут следить за событиями только по новостям, передаёт CNBC.

В частности, ситуацию в сфере платного частного образования и репетиторства миллиардер объясняет, как попытку уменьшить неравенство в стране, так как в такой огромной индустрии, как репетиторство, расходы растут по спирали. В этой связи и ограничения, которые накладываются на этот сектор, включают в себя запрет на репетиторство – его целью является получение прибыли для подготовки учеников к экзаменам по основным дисциплинам школьной программы.

Любопытно, что комментарии Далио появились тогда, когда официальный Пекин в июле начал расследование в сфере кибербезопасности в отношении компании Didi Global Inc ADR. Напомним, данные компании занимаются оказанием услуг перевозок для пассажиров. После очередной порции ограничений, начиная с высоких технологий и заканчивая образованием и приложениями для доставки еды, на фондовом рынке КНР произошёл обвал.

Кроме того, американский инвестор призывает понять, что регуляторы Поднебесной «выясняют соответствующие правила игры» в быстро развивающейся среде рынков капитала.

Как пояснил Далио, когда всё так быстро меняется, это вызывает путаницу, которую можно ошибочно истолковать как антикапиталистические шаги.

«Но нельзя это интерпретировать эти колебания как изменения в тенденциях и не ожидайте, что государственный капитализм Китая станет копировать западный капитализм», — подчеркнул он.

С миллиардером согласны также другие аналитики. В частности, партнёр Oliver Wyman Клаудия Ван заявила, что основная причина такого преследования на самом деле связана с падением рождаемости, а также с репетиторством и образовательным бизнесом, которые создают социальное неравенство.

Очевидно, что в КНР, где стоимость образования стремительно растёт, все меньше семейных пар желают заводить детей. В так как уровень рождаемости в Поднебесной продолжает снижаться, правительство Китая вынуждено было отменить соответствующие штрафы и ограничения на допустимое количество детей в семье. В целом же индустрия репетиторства в КНР оценивается в 120 млрд долл.

Несмотря такие меры непопулярные, проблемы, которые государство стремится решить, представляют собой давнюю озабоченность Поднебесной. Речь идёт о вопросе, как уменьшить финансовое бремя родителей, у которых помимо затрат на образование своих детей, есть ещё две серьёзные статьи расходов – это жильё и здравоохранение.

Также неоднозначен и ответ самого китайского общества на данные меры. Известно, что есть такие родители, которые не сдадутся и все равно позволят себе платить за репетиторов. Но есть и те, которых такие меры только оттолкнут, и они оставят данную идею.