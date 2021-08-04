Минфин: налога на мясо не будет

Министерство финансов РФ заявило, что не планируется водить налог на мясо.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде» – цитирует «Интерфакс» пресс-службу министерства.

Сегодня, 4 августа, сообщалось, что Дмитрий Песков – представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития – допустил, что в России может появиться специальный налог на мясо.

По его словам, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергетическим переходом власти страны начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Одной из отраслей, где могут появиться ограничения, станет как раз сельское хозяйство. Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам всё-таки придётся принять налог на мясо, так как другого выхода просто не будет», – резюмировал чиновник.

При этом Песков отметил, что налог, введение которого возможно лет через 15-20, приведёт к серьезному изменению отношения людей к животноводству.