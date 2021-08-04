ОБСЕ отказалась от наблюдения за парламентскими выборами в России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований российских властей ограничить число наблюдателей, сообщает «РИА Новости».

«Мы очень сожалеем, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России будет невозможным. Но способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения, имеет важное значение для любого международного наблюдения. Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить, без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным», – сказал директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

В его заявлении сказано, что ОБСЕ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за голосованием, которое пройдет 17-19 сентября, но впоследствии были ограничены 50 и 10 наблюдателями соответственно. Причиной ограничений, по данным ОБСЕ, российские власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.