«We will rock you». Нет уж, это «We will ROC you»

Собственно, сам факт проведения Токийской олимпиады – одна большая политика. Подавляющее большинство японцев были против ее проведения на фоне нескончаемой пандемии коронавируса. От использования олимпийской символики, «устыдившись», отказались ведущие спонсоры (например, корпорация Toyota). Но премьер-министр Суга решил проводить игры во что бы то ни стало, и это уже стоило ему падения рейтинга популярности ниже 30%. На подготовку и проведение игр было затрачено не менее 15 млрд долларов (по некоторым оценкам значительно больше), отмена вылилась бы в потерю более 20 млрд. Значит, проводя игры, решили сократить потери?

Задумывалось, что токийская Олимпиада станет демонстрацией японской «мягкой силы» – того, как она успешно развивает современные технологии, и особенно «зеленые». Примерно так же послевоенная Япония рассматривала игры 1964 года – как очищение своей репутации (во время Второй мировой олимпийские игры в Токио по понятным причинам были отменены). В 64-м, кстати, тоже грянула пандемия – на мир обрушился «гонконгский грипп». Может быть, это вообще дурная примета – проводить игры в Японии? В этот раз страна, помимо прочего, намеревалась продемонстрировать свои успехи в борьбе с коронавирусом, чего явно не случилось: заболеваемость стала достигать рекордных значений именно во время олимпиады.

Но давайте о том, что нам ближе.

Было, разумеется, вполне предсказуемо, что вокруг российской делегации развернутся нешуточные политические интриги. При том, что по размерам и количеству участвующих спортсменов (335) численность нынешней нашей команды – вторая с конца за все постсоветское время. Скромно выступаем, хотя и приехало на 50 спортсменов больше, чем в Рио в 2016 году. Сильнее всех пострадали легкоатлеты: в этих видах спорта нашу команду в Токио представляют всего 10 спортсменов, тогда как в былые времена численность команды легкоатлетов превышала сотню человек (например, на Олимпиаде в Пекине в 2008 году – 106). Сильно прорежены и ряды штангистов. И тем не менее все равно в пятерке лидеров по медалям мы худо-бедно держимся.

Однако многим показалось, что и это «слишком жирно для русских», которых, дескать, недостаточно гнобили за допинг и манипуляции с мочой на Сочинской олимпиаде. Недогнобили.

Глава антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгарт потребовал опубликовать итоги допинг-проб (всех) российских спортсменов. Он также выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с тем, что российских спортсменов вообще допустили до участия в Олимпиаде, пусть и без флага и гимна, назвав такой подход фарсом.

«К сожалению, мы уже видели весь этот фильм ужасов, в котором поддержка российскими властями программы допинга остается безнаказанной, и Россия выигрывает, пока руководители МОК и WADA пытаются убедить весь мир, что "отстранили" ее», - заявил Тайгарт. По его мнению, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось «ребрендингом», и такие меры только «поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой».

Выпад главы Американского антидопингового агентства против российских атлетов – не единственный демарш подобного рода. Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская, которых, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали соревнований парных двоек в академической гребле. Несколько мягче, но тоже довольно гнусно выступил американский пловец Райан Мэрфи, высказавшийся относительно «золота» за 200 м на спине россиянина Евгения Рылова. Мол, когда он, Мэрфи, обладатель аналогичного олимпийского золота на предыдущей Олимпиаде, участвовал в этом заплыве, то его мозги были заняты мыслями о том, что он может участвовать в соревнованиях, которые «не совсем чистые на все 100%». Тем самым как бы намекая, что победитель-россиянин заведомо под подозрением в применении допинга. И если бы россиянина на соседней дорожке не было, то ему плылось бы легче и веселее.

Эх, Райан, не о том ты думал, надо бы ему сказать. Но некому. Тема «все эти русские весьма подозрительны» - она в тренде. Не защищать же их, в самом деле.

А главе USADA особенно обидно и досадно. Ведь именно Тревис Тайгарт в разгар скандала вокруг допинг-проб российских спортсменов с Сочинской олимпиады едва ли не громче всех требовал самой суровой расправы. Когда в прошлом году Международный спортивный арбитражный суд сократил до двух лет (вместо четырех первоначальных) запрет Всемирного допингового агентства (WADA) участвовать России в международных соревнованиях, Тайгарт назвал это решение «слабым и размытым». Будь его воля, он запретил бы российским атлетам выступать под национальным флагом навеки.

А тут еще спортсменам из России разрешили выступать в форме Российского олимпийского комитета, которая содержит все три цвета российского триколора. В связи с чем по американской прессе понеслось, как по команде: это просто ребрендинг – и ничего больше. И Путин, вот смотрите, поздравляет олимпийцев, завоевавших золото. И российское гостелевидение ведет пропаганду «гордости за наших спортсменов». И министр Лавров вбросил лозунг “We will ROC you”, созвучный известной песне Queen “We Will Rock You” (дословно – «мы вас раскачаем», но можно перевести как «мы вам покажем, мы вам зададим»). Ну разве это не доказывает самым ясным образом, что тесная ассоциация «команды Российского олимпийского комитета» с Российским государством не разрушена? Какая досада!

А надо было бы, по такой логике, считать этих людей – российских спортсменов – за «космополитов безродных» что ли? А россиянам не болеть за них как за своих? Тогда все были бы довольны?

В ответ на выпады наших «друзей-соперников» Олимпийский комитет России тоже молчать не стал и выступил в «Твиттере» с весьма резким заявлением: «…проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку…»

Крутят шарманку, собственно, все те же, кто сами любят обвинять Москву в том, что она сеет по всему миру «фейки» или, как недавно заявил президент Байден, «ведет кампанию дезинформации» против американских еще только грядущих выборов. Характерен, например, заголовок в газете The Washington Post, который звучит так: «России запретили участвовать в Токийской олимпиаде, но русские там везде». Судя по тенденциозному тону статьи, можно было бы откровенно приписать к этому заголовку еще фразу типа «везде – как тараканы». А тон там, примерно, как в известном анекдоте про серебряные ложечки, которые, вопреки нехорошим подозрениям в адрес гостей, вроде как и нашлись, но осадок остался. Умеют, что и говорить, наши заклятые партнеры из Америки создавать такой вот густой информационный осадок.

Впрочем, у них не эксклюзив. Охотно подхватывают тему «ребрендинга» британцы. Или вот, к примеру, французская фехтовальщица Сесилия Бердер обвинила в «обмане» российских саблисток, выигравших золото. Дескать, они выиграли только благодаря к тому, что прибегали к тактическим перерывам. При том что ни одно правило нарушено не было. Жаль, что следуя ее советам вряд ли поменяют правила в футболе, запретив выигрывающей команде тянуть время и запираться в обороне.

При этом ни у кого нет пока никаких оснований утверждать (а такими утверждениями забита вся англосаксонская пресса), что в России сохраняется «государственная система поддержки допинга». И вообще, не вышеупомянутому Тайгарту решать, идти ли на такой радикальный и, прямо скажем, оскорбительный шаг, как публикация всех допинг-проб спортсменов только по причине их российского гражданства. И ни он, ни кто-либо другой не имеют пока никаких оснований утверждать, или даже просто публично высказывать подозрения насчет злоупотреблений россиян допингом. Тому нет пока ни одного свидетельства. Был случай до Олимпиады, когда мельдоний обнаружили в пробах двух российских гребцов, но они в Токио и не поехали.

На начало нынешней недели было взято уже более половины из планируемых примерно 5 тысяч допинг-проб. Это примерно на тысячу меньше, чем в Рио. При этом наиболее часто подвергаются тестированию атлеты из России, но также и Австралии, Великобритании, Китая и США. Пока вроде все тихо и особых скандалов не слышно. Потому что если бы хоть одного российского спортсмена в чем-то заподозрили, то скандал уже раздули бы до небес. Впрочем, нет никаких сомнений и в том, что если ни одного случая применения допинга россиянами выявлено в итоге и не будет, то американец Тревис Тайгарт даже не подумает извиняться.

И уж тем более американцы не намерены видеть «бревно» в собственном глазу. Симона Байлз сначала буквально психанула после проигрыша американской команды по гимнастике россиянкам, а затем и вовсе снялась с индивидуального многоборья. Причина? Ей надо было «сфокусироваться на своем ментальном здоровье». Отличная отговорка как раз перед тестом на допинг, который, скорее всего, показал бы наличие в крови Байлз наркотика, а именно риталина. Она его принимает с детства – как лекарство от синдрома дефицита внимания и гиперактивности – но, насколько можно понять, в данном случае был нарушен процедурный порядок подачи заявки на регистрацию этого «разрешенного» для спортсменки препарата. Который, к сведению, представляет собой разновидность метамфитамина – едва ли не самого распространенного ранее допингового средства.

По причине примерно такой же неаккуратности, помнится, российскую теннисистку Марию Шарапову дисквалифицировали на год (она вовремя не заметила, что мельдоний стал запрещенным препаратом). Но если бы такая неприятность случилась с чернокожей Байлз, то страшно даже представить, какие обвинения в расизме посыпались бы на поборников «чистого» спорта.

Ну, и было бы просто странно, если бы обошлось без политического скандала вокруг кого-нибудь из белорусских спортсменов. Он и случился. То, что начиналось как вполне рутинный конфликт между бегуньей Кристиной Тимановской и тренерами (спор о том, кому какую дистанцию бежать), вылился в запрос – и предоставление Польшей – политического убежища. Что это, если не политика? Лукашенко, судя по всему, рассматривал Токийские игры как продолжение своего триумфа и развитие победы над «смутой», возникшей после прошлогодних президентских выборов. Однако успехи белорусской сборной показались ему недостаточными, и он стал «накручивать» тренеров. Те – психовать, и накручивать еще больше спортсменов. В такой обстановке поражение считается чуть ли не «предательством», а шаг влево – шаг вправо – побегом. Побег в результате и случился.

Что касается нашей реакции и оценок олимпиады, то надо сразу сказать, что до персональной травли иностранцев-спортсменов и грубых выпадов против отдельных команд мы все же не опускаемся. Хотя на полуофициальном уровне продолжаем придерживаться линии на то, что, мол, допинг применяют все, но не все попадаются, потому что не всех ловят. А нас – ловят. Отсюда посыл, что на олимпиаду мы едем не в спортивные игры играть, а сражаться за Родину.

Освещение олимпийских игр, как и большинства событий спорта высоких достижений, никогда не стояло у нас вне политики. Да, спорт у нас политизирован. Кто-то удивлен? И поэтому особенная радость от побед именно над американцами. И поэтому в первый день соревнований на федеральном новостном канале бегущей строкой в качестве breaking news давалась новость о том, что Америка впервые за много лет, чуть ли не впервые в современной истории осталась в первый день игр без медалей. А о том, что сборная США во второй день побила все прежние свои стартовые рекорды, разумеется, уже не сообщалось. Ну и дальше в том же духе.

Впрочем, политизация спорта – неизбежность. И нечего тут лукавить. Большой спорт – это нынче не только большой бизнес, но и огромная часть индустрии развлечений. Но ведь и современная политика для многих – тоже не только бизнес, но и своего рода «индустрия развлечений». Две эти сферы просто не могут уже не идти нога в ногу вместе. Поэтому так логичны «походы» спортсменов в политику – и эта «шарманка» тоже все еще работает.

Политизация спорта приносит рейтинги ровно так же, как бесконечная работа над «образом врага». Ожесточение и там, и там только раззадоривает зрителей и рекламодателей. В конце концов, все человечество делится на «наших» и «чужих». И кто-то кому-то все время хочет что-то доказать, кого-то победить и подчинить. Иначе это не жизнь, а сплошная скука.