Перевод услуги в онлайн позволяет получить справку о правах на жилье в Москве за 30 минут – заммэра Ефимов

Срок получения справки о правах на жилье в Москве сократили с 14 дней до 30 минут благодаря переводу услуги в онлайн-формат. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«После перевода услуги в исключительно электронный вид в департамент городского имущества поступило уже более девяти тысяч запросов, это в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда граждане подавали заявления в основном на бумаге. Всего на получение справок о правах на жилье приходится более 45% от общего числа запросов в жилищной сфере, в 99% случаев за услугой обращаются физические лица. Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней, при этом в ряде случаев после перевода услуги в электронный формат через портал mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут. Это возможно при предоставлении полного пакета необходимых документов», – рассказал Владимир Ефимов.

Цифровизация городских сервисов и услуг избавила москвичей от необходимости лично посещать органы власти. Подать заявление и получить результат можно онлайн в любое время, вне зависимости от местонахождения. Проследить за ходом оказания государственных услуг также можно онлайн в личном кабинете на портале mos.ru.

«Сегодня 24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в «цифру», в результате сократилось время предоставления отдельных услуг. Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды – за 31 день вместо 56, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных. Цифровизация и автоматизация коснулась всех процессов предоставления госуслуг – от подачи заявления до направления результата в личный кабинет», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Существенно автоматизировать процессы предоставления государственных услуг и онлайн-сервисов Москве удалось в том числе благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Город сократил до минимума количество документов, которые жителям необходимо предоставить для получения госуслуг: практически все необходимые сведения ведомства получают самостоятельно в электронном виде, и на это уходит гораздо меньше времени, чем на традиционный обмен документами. Кроме того, портал mos.ru экономит и личное время пользователей. Москвичам не приходится каждый раз вручную заполнять заявления на предоставление госуслуг. Достаточно один раз указать сведения в личном кабинете, и при получении услуг и сервисов электронная форма заполнится автоматически», – рассказал Эдуард Лысенко.

При обращении за госуслугой можно получить следующие виды документов: обыкновенную и расширенную справку о зарегистрированных правах на объект жилищного фонда; справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда; о переходе прав на объект жилищного фонда; об участии в приватизации; архивную копию правоустанавливающего документа; уведомление об изменении информации. Все справки выдаются на зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998.