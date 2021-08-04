Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

4 августа 2021, 20:07
kremlin.ru

Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. Распоряжение президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», – говорится в распоряжении. 

Президент поручил российскому МИДу подписать проект соглашения от имени РФ. 