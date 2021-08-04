РФПИ отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о политизированности заявлений со стороны Европейской комиссии относительно сертификации в ЕС препарата от коронавируса «Спутник V».

«Политизированные заявления официальных представителей Европейской Комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине «Спутник V» в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи», – говорится в заявлении РФПИ.

При этом РФПИ отметил, что процесс сертификации препарата «Спутник V» «идет в положительном и профессиональном ключе».

«Процесс одобрения вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», – утверждает РФПИ.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила отсутствие разрешения на применение препарата «Спутника V» в ЕС тем, что производитель до сих пор не предоставил всех необходимых данных.

