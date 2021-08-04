Россия резко сократила объемы экспорта пшеницы

Россия с 1 по по 29 июля 2021 года года экспортировала 1,2 миллиона тонн пшеницы, что на 39,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на в мониторинг Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль), по состоянию на 29 июля было экспортировано 1,6 миллиона тонн зерновых культур, что на 38,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе поставки ячменя сократились на 38,1% и составили 0,4 миллиона тонн, а экспорт кукурузы — на 38,2%, до 0,07 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 29 июля составила 259 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 12 долларов (на 4,9%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ оценивает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн, по зерну прогноз по экспортному потенциалу в 2021-2022 сельскохозяйственном году находится на уровне 51 миллиона тонн.