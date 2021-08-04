Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

Российская пара Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли нашей команды 14-е золото Олимпийских игр в Токио. В соревновании дуэтов в синхронном плавании наши спортсменки не оставили никому шансов, уверенно одержав очередную победу.

В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной – выступили ещё лучше (98,8000 балла). Общая сумма составила 195,9079 балла.

Второе место у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронза - у дуэта из Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

