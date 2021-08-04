Российские учёные разработали тест для выявления клеточного иммунитета к COVID-19

Российские учёные создали тест для выявления клеточного иммунитета к COVID-19.

«Этап доклинических испытаний уже завершён, а наши исследователи рассчитывают зарегистрировать его до конца 2021 года», – рассказал ТАСС Арег Тотолян – директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

По его словам, уже есть официальное заключение, согласно которому, тест совершенно безопасен по всем параметрам.

«Мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором – Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до конца этого года получится пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, то это станет очень хороший результатом», — подчеркнул Тотолян.

При этом он пояснил, что клеточный иммунитет – это специфический показатель, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, выявляющих обычные тесты.

«Клеточный иммунитет не имеет определённого количественного выражения: он или есть или его нет в человеческом организме. Но пока доступных для населения зарегистрированных тестов, которые способны его диагностировать, очень мало», – рассказал Тотолян.

Специалист напомнил, что многие помнят о тесте на туберкулез или Манту – это подкожная инъекция.

«Наш тест работает аналогично, только в качестве антигена мы используем специальный белок. В его основу взяты четыре белка, из которых состоит COVID-19. Взяты наиболее иммуногенные участки, которые сшиты искусственным образом в единый белок. Такой белок используется для постановки кожного теста, — пояснил он.

По словам Тотоляна, ученые начали проводить доклинические испытания теста на добровольцах из числа сотрудников института ещё в марте. Тест при этом, как отметил он, испытывали как на переболевших и вакцинированных сотрудниках, так и на тех, кто не болел и вакцинировался.

«Если до конца года наш препарат зарегистрируют, то в этом случае у нас будет на руках инструментарий оценки клеточного иммунитета, не только с помощью антител как другие тесты. Он также может применяться для исследования индивидуального, и для популяционного иммунитета, потому что тест максимально адаптирован для массового применения», – резюмировал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.