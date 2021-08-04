S&P Global Platts: США демонстрируют повышенный аппетит к российской нефти

В США по прежнему наблюдается высокий спрос на импорт российской нефти и мазута. Как ожидают аналитики, аппетит США к топливу из РФ будет сохраняться до тех пор, пока экономика восстанавливается, а санкции Вашингтона блокируют поставки венесуэльской нефти на американский рынок, пишет S&P Global Platts.

Эта тенденция прослеживается в сложное время в американо-российских энергетических связях, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой остаются холодными, отмечается в статье.

Импорт нефти и нефтепродуктов из России в США в мае достиг небывалого максимума в 844 000 б/сут, что делает ее поставщиком №2 на американский рынок. Хотя эти цифры значительно ниже 4 миллионов б/сут, которые поставляет Канада, согласно последним ежемесячным данным Управления энергетической информации или EIA.

По данным EIA, поставки из России составили 10% общего объема импорта нефти в США в мае по сравнению с 4% в 2018 году.

Россия была третьим поставщиком сырой нефти в США в мае, опередив Саудовскую Аравию.

В мае большую часть российской нефти закупила энергетическая компания Valero для своих нефтеперерабатывающих заводов в Техасе, Луизиане и Калифорнии. Другими крупнейшими покупателями российской нефти в мае стали ExxonMobil и Chevron.

Спрос на российскую нефть продолжает расти, несмотря на то, что все больше канадской нефти поступает на побережье Мексиканского залива США. Импорт канадской нефти в июне и июле составил в среднем 3,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 200 000 баррелей больше, чем в мае.

Американские нефтеперерабатывающие компании все чаще используют российскую нефть для замены венесуэльских поставок, которые они импортировали до того, как США ввели санкции против PDVSA в январе 2019 года.

"Санкции США в отношении Венесуэлы вынудили Америку получать нефть в другом месте, и это пошло на пользу России", - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя в электронном письме, добавив, что он не видит никаких серьезных изменений в ситуации с санкциями против Венесуэлы.

"Спрос США на тяжелую нефть должен только увеличиваться по мере восстановления экономики, что должно предполагать, что эти высокие уровни российского импорта сырой нефти могут сохраниться", - сказал Мойя.