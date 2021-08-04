В Оманском заливе захвачен танкер

На Ближнем Востоке все как всегда: очередной захват очередного танкера. Вашингтон, Лондон и Тель-Авив по привычке утверждают, что за угоном судна стоят иранцы. Иранцы по привычке утверждают, что они ни при чем.

После непродолжительного затишья, относительного, конечно, в районе Персидского залива очередное обострение обстановки. Журналисты уже давно устали от клише, что Ближний Восток на грани войны, но им приходится раз за разом повторять эти слова. На прошлой неделе недалеко от побережья Омана подвергся нападению беспилотника нефтяной танкер, принадлежащий израильской компании. В результате атаки погибли двое моряков, британец и румын.

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По обыкновению, не дожидаясь результатов какого-либо расследования инцидента, США с союзниками обвинили в атаке Тегеран, который, что так же естественно, обвинения отверг. Иран в тысячный раз заявил, что привержен политике мира и поддерживает в регионе стабильность.

По давно заведенному сценарию через считанные дни за первым последовал второй инцидент. В этот раз неизвестные вооруженные люди захватили панамский (по крайней мере, на нем флаг Панамы, сообщает Wall Street Journal) асфальтовоз «Asphalt Princess». Судьба корабля неизвестна. По некоторым сообщениям, он движется по направлению к Ирану, который, естественно, утверждает, что никакого отношения к инциденту не имеет.

Перед тем, как выйти в море, танкер, по данным Maritime Trade Operations, связанной с Минобороны Великобритании, некоторое время простоял на якоре у Фуджайры, ОАЭ. Наибольшую осведомленность в этом инциденте проявляют британские военные, что наводит на определенные мысли. Именно британский представитель в Совете безопасности ООН, по давно заведенной лондонской традиции, highly likely заявил, что на борт танкера поднялись, как сейчас принято говорить, связанные с Тегераном вооруженные люди.

США, Великобритания и Израиль в последние годы неоднократно обвиняли Тегеран в провокациях в Персидском заливе и прилегающих водных акваториях, что сами иранцы, как нетрудно догадаться, энергично опровергают. В Тегеране при этом неизменно добавляют в ответ на угрозы западных стран, что готовы к любому развитию событий.

3 августа пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде официально заявил, что представители вооруженных сил страны не поднимались на борт Asphalt Princess. Он также назвал оба последних инцидента крайне подозрительными и предостерег кого бы то ни было от голословных обвинений.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море,- написал он в Twitter,- и готовы предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий».

Бригадный генерал ВС ИРИ Абулфази Шекарчи предупредил, что нагнетание напряженности в региональных водах направлено на «подготовку к новым авантюрам».

Новые обвинения в адрес Ирана возникли на фоне трудных переговоров в Вене о возобновлении сделки между Тегераном и шестью государствами по ядерной программе ИРИ, подписанной шесть лет назад. США, напомним, из нее вышли в 2018 году. После смены власти в Вашингтоне они не прочь ее возобновить, но, похоже, в несколько измененном виде.

Сейчас произошла смена власти и в Иране, в результате чего отношения между ИРИ и Западом едва ли улучшатся. Вчера вступил в должность президента Ирана Ибрахим Раиси, твердый консерватор по политическим убеждениям и убежденный противник Запада. Приход к власти полной противоположности Хасану Рухани, руководившему правительством Ирана последние восемь лет, не сулит переговорам в Вене ничего хорошего.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США очень внимательно следят за последними событиями в районе Персидского залива и оценивают обстановку как сложную и тревожную. Правда, подчеркнула она вчера, 3 августа, на брифинге в Белом доме, что США надеются на продолжение переговоров с Ираном по ядерной программе.

Позже, утром 4 августа, британские ВМС заявили, что вооруженные люди, захватившие судно в Оманском заливе, покинули его, инцидент исчерпан. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Прим. ред. В материал внесены дополнения в 10.30 мск - добавлено последнее предложение о заявлениии британских военных об "освобождении" танкера в Оманском заливе. Эксперт Online следит за развитием ситуации.