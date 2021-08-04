В Британии заявили об освобождении танкера в Оманском заливе

Вооруженные люди, захватившие судно в Оманском заливе, покинули его, инцидент исчерпан. Об этом сообщает Associated Press соссылкой на британские ВМС.

Ранее сообщили, что неизвестные вооруженные люди захватили панамский асфальтовоз «Asphalt Princess». По некоторым сообщениям, он двигался по направлению к Ирану. Тегеран при этом заявил, что никакого отношения к инциденту не имеет.