В Британии заявили об освобождении танкера в Оманском заливе

Вооруженные люди, захватившие судно в Оманском заливе, покинули его, инцидент исчерпан. Об этом сообщает Associated Press соссылкой на британские ВМС.
Ранее сообщили, что неизвестные вооруженные люди захватили панамский асфальтовоз «Asphalt Princess». По некоторым сообщениям, он двигался по направлению к Ирану. Тегеран при этом заявил, что никакого отношения к инциденту не имеет.
Перед тем, как выйти в море, танкер, по данным Maritime Trade Operations, связанной с Минобороны Великобритании, некоторое время простоял на якоре у Фуджайры, ОАЭ. Британский представитель в Совете безопасности ООН заявил, что на борт танкера поднялись "связанные с Тегераном вооруженные люди".
США, Великобритания и Израиль в последние годы неоднократно обвиняли Тегеран в провокациях в Персидском заливе и прилегающих водных акваториях, что сами иранцы энергично опровергают.
3 августа пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде официально заявил, что представители вооруженных сил страны не поднимались на борт Asphalt Princess. Он также назвал оба последних инцидента крайне подозрительными и предостерег кого бы то ни было от голословных обвинений.
«Мы подтверждаем нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море,- написал он в Twitter,- и готовы предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий».
Бригадный генерал ВС ИРИ Абулфази Шекарчи предупредил, что нагнетание напряженности в региональных водах направлено на «подготовку к новым авантюрам».