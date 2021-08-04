СМИ: неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины

Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что - цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет", - сказала ведущая телеканала "Украина 24" в эфире.

Полиция Киева получила сообщение, что неизвестный угрожает подорвать гранату в здании кабинета министров в центре украинской столицы, на место выехали правоохранители, подтвердили РИА Новости в отделе коммуникации.

"В дежурную часть поступила такая информация, выехала группа. Сейчас эта информация проверяется", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.