В России 11 недель подряд растут цены на бензин

Розничные цены на бензин в России растут 11-ю неделю подряд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

С 22 по 29 июля цены на топливо росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. В большинстве регионов рост цен не превышал 20 копеек.

В республике Тыва стоимость Аи-92 за неделю снизилась на 31 копейку, Аи-95 – выросла на 1 рубль за литр. В Крыму бензин за неделю подорожал еще на 24-26 копеек, в Севастополе – всего на 5-6 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек – до 45,85 руб./л, Аи-95 – на 7 коп., до 49,28 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 6 копеек и составила 50,6 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд. В первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 руб./л, Аи-95 – на 1,9 руб./л.

Ранее Минэнерго заявило о готовности запретить экспорт бензина в случае дальнейшего роста внутренних цен.