В России могут ввести налог на мясо

Дмитрий Песков – представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития – допустил, что в России может появиться специальный налог на мясо.

По его словам, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергетическим переходом власти страны начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Одной из отраслей, где могут появиться ограничения, станет как раз сельское хозяйство. Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам всё-таки придётся принять налог на мясо, так как другого выхода просто не будет», — резюмировал чиновник.

При этом Песков отметил, что налог, введение которого возможно лет через 15-20, приведёт к серьезному изменению отношения людей к животноводству, передаёт РИА Нвоости.

Ранее сообщалось, что правительство России по распоряжению главы Кабмина Михаила Мишустина собирается создать рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» – то есть снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Отмечается, что решение о создании рабочих групп принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от «грязных» товаров.

