В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали ТЭЦ

В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй и власти приняли решении об эвакуации персонала, сообщает турецкое агентство «Анадолу».
Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и уже достиг ограждения ТЭЦ. В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.
По сообщению агентства, персонал электростанции эвакуирован, кроме того, с территории ТЭЦ вывезены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы. В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.
Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.
Сильные лесные пожары в Турции продолжаются уже неделю. Россия направила в Турцию сводную авиагруппировка МЧС и Минобороны для тушения пожаров.