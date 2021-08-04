В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали ТЭЦ

В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй и власти приняли решении об эвакуации персонала, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и уже достиг ограждения ТЭЦ. В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.

По сообщению агентства, персонал электростанции эвакуирован, кроме того, с территории ТЭЦ вывезены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы. В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.

Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.

Сильные лесные пожары в Турции продолжаются уже неделю. Россия направила в Турцию сводную авиагруппировка МЧС и Минобороны для тушения пожаров.