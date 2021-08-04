Ещё одна белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться на родину

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в легкоатлетическом многоборье, отказалась возвращаться на родину. В своем Instagram-аккаунте, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении написала, что приняла соответствующее решение после долгих размышлений.

По словам Максимовой, которая сейчас находится в Германии, если она вернётся в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и жизнь. При этом легкоатлетка отметила, что на территории ФРГ она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.

32-летняя Максимова находится в Германии вместе со своим супругом легкоатлетом Андреем Кравченко – он также долгое время выступал за национальную сборную. В частности, Кравченко выиграл серебро Олимпийских игр-2008 года в десятиборье.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в эпицентре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио, в ближайшие дни вылетит из Японии в Польшу, где ей будет предоставлено политическое убежище.

Об этом рассказал журналистам глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. По его словам, бегунья находится на постоянной связи с Международным олимпийским комитетом (МОК) и японской полицией. Он также отметил, что Тимановская останется в Токио до 4 августа, после чего вылетит в Варшаву.

Напомним, Тимановская должна была участвовать на Играх в Токио в спринтерском забеге на 200 метров. Однако ранее в Instagram она выложила пост, в котором жёстко раскритиковала тренерский штаб белорусской команды по лёгкой атлетике, после того, как узнала от «левых людей», что будет бежать ещё и в эстафете 4 по 400 метров.

По её словам, чиновники «облажались» с количеством допинг-тестов, из-за чего от участия в эстафете были отстранены две белорусские бегуньи. Тимановская подчеркнула, что ей об этом заранее не сообщили и даже не поинтересовались, готова ли она бежать не свою дистанцию.

Позже стало известно, что Тимановскую намерены насильно вывезти в Минск за критику чиновников. От участие в Олимпиаде её уже отстранили.

«Никаких претензий озвучено не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой. В аэропорт меня сопровождали два человека: психолог и кто-то из НОК», — рассказала Кристина.

Спортсменке купили билет на самолёт из Токио в Стамбул и увезли в аэропорт. Однако, в зону вылета прибыли волонтеры и полиция. Бегунья уже заявила, что намерена просить убежище в Европе. После чего в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.