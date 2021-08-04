Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины в Киеве, задержали. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Страна.UA»: «Террориста с гранатой задержали».

То, что захватчик задержан, также подтвердили в эфире телеканала «Украина 24». Кроме того, как утверждают СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в Киевской области в городе Ирпень.

Ранее сообщалось, что утром 4 августа неизвестный мужчина зашёл в здание правительства Украины в Киеве и стал угрожать взорвать там гранату. При этом он заявил, что здание захвачено.

«Живым оттуда не уйду», – процитировала террориста ведущая телеканала «Украина 24».

Сразу после получения информации об этом, к зданию Кабмина «незалежной» выехали правоохранители.

