Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» растут на новостях об обратном выкупе

В лидеры торгов вышли акции банка «Санкт-Петербург» по итогам торговой сессии в четверг, 5 августа. За день бумаги выросли на +5,71% до 70,49 рублей за акцию. В течение торгов стоимость акций достигала 72,97 рублей за штуку, в последний раз в таком диапазоне бумаги торговались 27 мая 2021 года.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне новостей об обратном выкупе акций банка в объеме 14 млн акций на общую сумму 1,05 млрд рублей. Цена выкупа - 75 рублей за акцию. Заявки акционеров на приобретение акций будут принимать с 6 сентября по 5 октября 2021 года. Ранее банк озвучил планы рассматривать вопрос об обратном выкупе акций не реже двух раз в год.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,61% до 3833,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,79% до 1653,31 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:29 мск стоила 71,3 доллара за баррель (+1,31%). Российская валюта укреплялась – 73,07 рублей за доллар.