CNN: спецслужбы США получили доступ к данным Уханьского института вирусологии

Спецслужбы США получили доступ к документально зафиксированным работам Уханьского института вирусологии, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Телеканал не знает, как и когда спецслужбы США получили доступ к этой информации, но предполагает, что они попали в руки американских разведчиков в результате взлома серверов. Для обработки полученных данных спецслужбы США используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях министерства энергетики, объединяющих 17 элитных государственных исследовательских институтов.

Кроме большого объема данных, работу замедляет недостаток кадров – спецслужбам нужны квалифицированные ученые, которые владеют китайским языком.

В мае 2021 года президент США Джо Байден распорядился, чтобы американская разведка выяснила источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2. По словам президента США, расследование проверит две главные версии: что вирус появился после контакта человека с зараженным животным и что его появление вызвано утечкой из лаборатории. «Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая позволит сделать окончательный вывод о происхождении коронавируса, и доложить мне результаты расследования в течение 90 дней», – заявил Байден.