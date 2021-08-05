CNN: в армии США введут обязательную вакцинацию

Министр обороны США Ллойд Остин попросит президента США Джо Байдена разрешение сделать вакцинацию от коронавируса для военнослужащих обязательной, сообщает CNN со ссылкой на свой источник в министерстве обороны.

Источник CNN заявил, что Остин «склоняется к тому, чтобы сделать вакцину против COVID-19 обязательной» для военнослужащих, находящихся на действительной военной службе. По его словам, министр обороны намерен просить разрешения на обязательную вакцинацию не дожидаясь разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), поскольку президент США настаивает на быстрых темпах вакцинации.

Ранее Пентагон заявлял, что намерен дождаться одобрения FDA, прежде чем сделать прививку против против обязательной.

На прошлой неделе Байден объявил, что все федеральные служащие должны подтвердить, что они вакцинированы против Covid-19, в противном случае будут соблюдаться строгие протоколы, включая регулярное тестирование, ношение масок и другие ограничения.