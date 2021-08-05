Европа столкнулась с энергетическим шоком

По мере открытия и восстановления экономик в Европе резко растут цены на газ и электроэнергию. В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году уже выросли более чем на 60%. Это, естественно, приводит к росту цен на все, начиная от продуктов питания и заканчивая коммунальными услугами.

Восстановление глобальной экономики приводит к росту цен на электроэнергию на всей планете и усиливает страхи по поводу инфляции. В Европе к этим факторам добавляется и курс на декарбонизацию экономики, которая вынуждает коммунальные компании платить близкие к рекордным цены за квоты на вредные выбросы, необходимые при производстве электроэнергии из ископаемых видов топлива. В Старом Свете еще и снижается добыча природного газа.

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В результате потребители хватаются за головы, получая счета за электроэнергию. Испания уже была вынуждена из-за рекордных цен снизить налоги на энергетику, а в Великобритании правительство 6 августа разрешит коммунальным предприятиям увеличить тарифы для населения, между прочим, уже второй раз в этом году. Это заставит еще туже затянуть пояса 15 млн жителей королевства.

Высокие цены на электроэнергию беспокоят и политиков, потому что через три месяца мировые лидеры должны встретиться в Глазго, чтобы окончательно решить, как планета будет переходить на чистую (безуглеродную) экономику. Естественно, политики понимают, что рост цен на электроэнергию не вызовет у избирателей радости. Они уже видят на примере Швейцарии, что их может ждать осенью. Швейцарцы, напомним, недавно отвергли на референдуме закон о борьбе с изменениями климата, согласно которому поднимались налоги на все, что связано с энергией, в том числе и езду на автомобилях и полеты на самолетах.

Страхи политиков четко выразил профессор парижского Института политических исследований Тьерри Брос: «Увидим ли мы на улицах желтые жилеты, или нас ждет повторение швейцарского референдума? Вряд ли избиратели станут голосовать за политиков, которые сделали их энергетическими бедняками. Правительствам скоро придется просыпаться».

Похоже, пишет Bloomberg, высокие цены на электроэнергию пришли в Европу надолго. Россия в последние недели снизила объемы газа, поставляемого в Европу, а азиатские страны перехватывают газовозы со сжиженным газом, которые тоже проходят мимо Европы. В результате в Старом Свете накануне зимы возникли серьезные трудности с наполнением хранилищ газом, объемы которого после холодной зимы сильно снизились.

Цены на газ в Старом Свете уже выросли до рекордных величин. Это привело, естественно, к росту цен на электроэнергию и доходов коммунальщиков.

Рост счетов за коммунальные услуги, которые в большинстве случае уступают только счетам за жилье, может разорить множество мелких предприятий.

Рост цен на электроэнергию происходит одновременно с ростом инфляции, которая растет в Европе так же, как на всех остальных континентах. Расходы потребителей в Еврозоне выросли в июле на 2,2%. Это самый высокий месячный рост с октября 2018 года.

Евросоюз в июле объявил о планах снизить выбросы вредных веществ в атмосферу к 2030 году как минимум на 55% по сравнению с 1990 годом. Однако отдельные европейские страны уже сейчас сомневаются в возможности выполнения программы.

Франция, к примеру, тайком пытается отменить или хотя бы отодвинуть во времени создание нового углеродного рынка для обогревания зданий и автомобильного транспорта.

Ряд стран, включая Нидерланды и Венгрию, беспокоят социальные последствия, к которым приведет переход к чистой экономике. Огромные расходы на обнуление углеродных выбросов очень беспокоят и британских политиков. Неясно, к примеру, как власти намерены убеждать по 600 тыс. человек ежегодно заменять дешевые газовые котлы на дорогие тепловые насосы.

Труднее всего сейчас приходится испанцам, которые вынуждены платить за мегаватт электроэнергии больше 100 евро. Это в два с лишним раза больше, чем они платили в это же время года в 2019 году, то есть до прихода пандемии. Естественно жители королевства очень недовольны социалистическим правительством, которое перед выборами обещало снизить счета на электроэнергию. Находясь в оппозиции, социалисты нещадно критиковали правительство за высокие цены на электричество.

В Британии, кстати, энергетический регулятор Ofgem завтра разрешит коммунальщикам поднять цены на 125 фунтов стерлингов, т.е. больше чем на 10%.