Движение No green pass шагает по Италии

22 июля итальянское правительство приняло Закон, по которому продлило режим «чрезвычайной ситуации» в стране до 31 декабря и ввело «зеленый пропуск» с 6 августа. Оно ссылается на опыт некоторых стран, таких, как Франция, и на введение европейского green pass, который Европейский парламент обсуждал всю весну. Я сам следил за этой темой в Европарламенте, участвовал в его закрытой пресс-конференции, и главная идея была – «недискриминация граждан», которые не получили вакцину от COVID-19. Если человек в силу каких-либо причин не может или не хочет вакцинироваться – он может бесплатно и без сложностей пройти тест, чтобы иметь возможность пользоваться всеми благами, как и вакцинированный.

В окончательном варианте слово «бесплатно» пропало, и решения о том, как и что вводить, было отдано на откуп национальным правительствам. И вот такой день наступил и в Италии.

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Итак, с 6 августа чтобы пойти в ресторан и бар, в СПА и спортзал, в кино и театр, на выставку и на конференцию, нужно показать «зеленый пропуск». Он выдается, если ты вакцинировался одной из утвержденных ЕМА вакцин (сейчас их 4: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer и Moderna; Спутник V не входит), через 2 недели после первой дозы и действует 9 месяцев после второй дозы; если переболел ковидом (действует 6 месяцев после выздоровления) или если сдал тест (действует 48 часов). Причем его должны иметь все, начиная от детей 12 лет. В дальнейшем его собираются ввести и на поездки в поездах и автобусах дальнего сообщения, в самолетах и на кораблях. Более того, идет разговор о внедрении его на работе, сначала среди учителей и профессоров, а потом как получится.

Введение «зеленого пропуска» вызвало критику как среди некоторых политических сил, так и среди населения. Например, «Лига», которую возглавляет Маттео Сальвини, в целом была против «зеленого пропуска» и внесла 916 поправок к этому закону в нижнюю палату парламента (всего было около 1300 поправок). Причем «Лига» входит в коалиционное правительство, возглавляемое Марио Драги. Против «зеленого пропуска» высказывалась и оппозиционная партия «Братья Италии», возглавляемая Джорджей Мелони. Но после выступления Драги 22 июля, где он жестко заявил: «Призыв не вакцинироваться — это призыв к смерти», многие политики опасаются высказываться против. Сальвини сразу заявил, что уже зарезервировал день вакцинации (в Италии нужно сейчас ждать от недели до пары месяцев), независимо от того, что сказал Драги. Мелони тоже заявила, что скоро вакцинируется. Т.е. лидеры партий попытались дистанцироваться от спонтанных протестов населения, которые вспыхнули во многих городах Италии.

Кто стоит за протестами и как они возникли?

Некоторые думают, что за протестами в Италии (да и во всем мире) стоят некие темные силы, которые стараются дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах. Я вам не скажу за всю планету, но попробуем разобраться с Италией. Италия стала первой страной в Европе, которая заявила о наличии больных ковидом, больше других стран держала локдаун и заставляла людей носить маски везде (например, в Ломбардии люди носили маски на улице больше года). Больше всех политики сначала кричали, что ковид не опасен, приглашали в рестораны своих граждан и в страну зарубежных туристов, заявляя, что у них лучшая медицинская система, которая легко справится с вирусом. И потом, когда система полностью провалилась, первыми забыли эти слова и кричали «Караул!». При этом построенные наспех («наспех» по-итальянски, не как в Китае или России, многие несколько месяцев) госпитали так и не были открыты, число реанимационных коек практически не увеличилось по сравнению с 2 годами раньше, но зато успели потратить огромные государственные деньги на покупку стульев-парт в школы, которые оказались неудобными и ненужными и пылятся на складах. И декреты, которые принимал бывший премьер Джузеппе Конте, были непонятны и противоречивы настолько, что газеты, пытаясь разъяснить их, писали в один день: «Ходить можно, бежать нельзя», а на следующий день, наоборот: «Бежать можно, ходить нельзя». В результате жители Апеннин перестали доверять власти и каждый принял свою стратегию выживания.

В целом появление вакцин жители встретили положительно, и даже страшно ругались из-за того, кто должен получить возможность вакцинироваться первым. Потом появилась информация, что AstraZeneca вызывает много негативных явлений, ее даже запрещали на несколько месяцев. Потом оказалось, что вакцинированные могут и заболеть, и инфицировать других. При этом реальных данных, толковых объяснений в итальянских ТВ не услышишь, все больше полемика, переходящая в ругань. Поэтому каждый решал сам, вакцинироваться или нет. При массивной компании за вакцинацию в прессе и на Тв, уже вакцинировались около 50 % населения, а с первой дозой – более 60 %.

И вот когда решили ввести «зеленый пропуск», возникли протесты, которые координировались через соцсети, в основном через Телеграм. В сообщениях особо подчеркивалось: «Все протесты проходят без какой-либо партии, без каких-либо личных или групповых интересов. Они принадлежат народу, остерегайтесь тех, кто хочет этим воспользоваться». И действительно, они вобрали большое количество населения, причем не тех, кто считает, что «Земля плоская», а университетских профессоров, медиков, ученых, менеджеров, студентов и пенсионеров, всех социальных слоев и групп.

Потому что введение этого пропуска нарушает принцип недискриминации, и как говорят протестующие, нарушает несколько статей Конституции. В Италии быстрый тест стоит 15-35 евро, ПЦР 60-150 евро, и делать их каждые два дня можно просто разориться. Многие вакцинировались, но так и не смогли получить этот пропуск из-за бюрократических проволочек. Многих шокировало введение этих пропусков для детей. «Уберите руки от детей!», - один из главных лозунгов протестующих. Многие опасаются, что вакцинировать детей опасно и может привести к негативным последствиям. Другие считают, что вакцины созданы для начальных вариантов вируса, и вряд ли помогут от новых (дельта и новых), и во время пандемии не стоит прививаться, а только потом. Есть и вакцинированные, которые считают, что это личное дело каждого, и нельзя заставлять, особенно если государство не гарантирует помощь и компенсацию в случае негативных последствий.

Как заявил эпидемиолог Андреа Кризанти, директор департамента молекулярной медицины Падуанского университета: «Для чего нужен зеленый пропуск? Конечно, не чтобы защитить нас от коронавируса, потому что это не щит, подобный маске или социальной дистанции, пропуск, скорее, служит «мягким толчком» для тех, кто сомневается в вакцинации против вируса». «Количество случаев не уменьшится после его внедрения, и те, кто против, смогут сказать, что это было бесполезно. Нам нужно быть ясными и честными с гражданами, чтобы избежать недопонимания».

Вот в как раз ясности и не хватает в действиях итальянского правительства. И еще многие считают, что это не «мягкий толчок», а лишение людей элементарных прав по медицинскому признаку, и напоминает то, что было в одной европейской стране более 80 лет назад. Фабрицио Мазуччи, директор неаполитанского музея Cappella San Severo, решил уйти в отставку в знак протеста против «зеленого пропуска» для доступа в места культуры: «Музеи должны способствовать укреплению социальной сплоченности. Музеи нельзя эксплуатировать, чтобы получить больше желающих вакцинироваться». А приведут ли эти движения к отмене «зеленого пропуска» или его отменят в силу экономических причин, как это было в Москве, покажет время. Пока самый ожидаемый «итальянский» сценарий – полная неразбериха, частичная работа без пропусков и большие штрафы тем, кого поймают.