Падение губернатора

По иронии судьбы «злым гением» Куомо, как минимум, уничтожившим шансы губернатора переизбраться на четвертый срок (выборы намечены на 2022), оказалась та, кого он, можно сказать, политически взростил и ввел в коридоры власти. Ее зовут Летиция Джеймс, генпрокурор Нью-Йорка. Чернокожая, с пониманием относящаяся к движению Black Lives Matter, она была союзницей губернатора, когда дело касалось борьбы с Дональдом Трампом. Ее усилиями были начаты с расследования против Trump Organization, которые грозят обернуться для экс-президента очень неприятными последствиями. Но она же довела до конца целых два расследования против Куомо. Результаты второго были обнародованы на днях ей лично. Опросив две сотни свидетелей и собрав вещественные доказательства в виде записей с месенджеров, данных фото и видеосъемки, генпрокуратура установила, что Куомо неподобающе себя вел в отношении 11 женщин.

Речь не идет об изнасилованиях. Грехов губернатора – поменьше. Не исключено, что сальные шутки и хватание за части тела стоили бы в итоге Куомо лишь репутационных потерь, да миллионов в качестве компенсаций. Даже разводом и, как следствие, разделом состояния губернатор не рисковал: он уже давно разведен. Однако 9 из 11 пострадавших от начальственного сластолюбия – госслужащие, непосредственные подчиненные Куомо. А значит, получается уголовное преступление. Куомо яростно отбивается от всех обвинений. «Мне шестьдесят три года! Я всю жизнь на виду! Я не такой и никогда таким не был!» – негодовал он.

Однако политики от его родной Демократической партии говорят об уходе Куомо как о вопросе решенном. Подать в отставку ему публично посоветовал сам Джо Байден. «Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте», – прозрачно намекнул он однопартийцам, что делать, в случае, если Куомо не внемлет президентскому совету.

Депутаты законодательного собрания полны решимости припомнить губернатору и первое расследование, начатое – опять-таки, спасибо Джеймс – в январе этого года. Генпрокуратура Нью-Йорка установила, что из-за халатности или недосмотра Куомо в дома престарелых попадали больные коронавирусом. Сколько в результате погибло, еще подсчитывают. Не будь расследования о сексуальных домогательствах, этот скандал, может, получилось бы замять: все-таки улики против губернатора не бесспорные. Теперь не получится. Это у Трампа репутация «тефлоновая». Его могут в чем угодно обвинять – сторонники будут говорить лишь о кознях «глубинного государства». А демократам запятнавший себя губернатор в их оплоте, Нью-Йорке, не нужен. Тем более, что на выборах 2022 года здесь Трамп попытается – уже в который раз – отбить свой родной штат. Республиканцы, скорее всего, выставят кандидатом на пост губернатора конгрессмена Ли Зельдина. Это соратник Трампа и он, несмотря на данный факт, относительно популярен в этом штате. И до обвинений в свой адрес Куомо являлся не очень хорошим кандидатом для демократического избирателя. Нет, конечно, победить ставленника ненавистного Трампа ему было вполне под силу. Но качество победы, увы, оставляло бы желать лучшего.

Во-первых, Куомо выставлял свою кандидатуру в четвертый раз. А он итак просидел 12 лет в кресле губернатора. Для Америки это слишком много. Избиратели проголосовали бы «за» нехотя, ибо даже самый лучший несменяемый руководитель имеет свойство надоедать. Во-вторых, и главное: нью-йорские однопартийцы Байдена последние годы стремительно левеют. «Большое яблоко» из цитадели демократов стремительно превращают в цитадель их левого, так называемого прогрессистского крыла. Не случайно самый яркий, после Берни Сандерса, политик-прогрессист, конгрессмен Александрия Окасио-Кортес избиралась именно в Нью-Йорке. Наличие запроса у местных демократов на кандидата-левака подтвердят и ноябрьские выборы мэра города. Праймериз от партии здесь выиграл глава района Бруклин Эрик Адамс. У него все, как полагается: черный цвет кожи, имидж выходца из простого народа, риторика в защиту меньшинств, обещания бороться с преступностью и системным расизмом. От республиканцев ему будет противостоять радиоведущий Кёртис Сильва, фигура заведомо более слабая. Так что кресло мэра города, считай, у прогрессистов в кармане.

А Куомо – плоть от плоти представитель другой Америки. Того самого партийного истеблишмента, богатых белых американцев, которые годами находились при власти. В США нет дворянства, но есть политические и деловые династии: Буши, Клинтоны, Кеннеди, Рузвельты, Кохи, Рокфеллеры. Куомо – это тоже династия. Отец Эндрю, Марио, был губернатором Нью-Йорка в восьмидесятых-девяностых годах прошлого века. Избирался три срока подряд, как и сын. В друзьях и покровителях семейства Куомо - Хиллари и Билл Клинтоны. Кстати, на них – его призрачная надежда все-таки не умереть бесславной политической смертью. На днях завершились праймериз в Огайо, где решалось, кто от демократов по итогам ноябрьских довыборов займет освободившееся место в Конгрессе после ухода в правительство Марши Фадж, члена партии. На них прогрессистка Нина Тернер проиграла. А выиграла Шонтель Браун, поддерживаемая Хиллари Клинтон. Правда, избиратели Огайо значительно более консервативны, чем нью-йоркцы.

Эндрю Куомо – в родстве с самими Кеннеди. Он был женат на дочери Роберта Кеннеди, брата легендарного президента. Любители мистики, конечно, скажут, что проклятье, якобы, лежащее на этом семействе, перекинулось на Куомо. Реалисты же просто скажут, что время белых богачей и царственных династий уходит. Вот что идет на смену – пока непонятно.