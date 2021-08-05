Курс доллара: назван справедливый курс рубля

В среду рубль просел к обеим резервным мировым валютам, следуя за дешевеющей нефтью.

Так, в 19:00 мск к закрытию основной сессии Мосбиржи курс доллара составлял 73,23 руб. что на 29 коп. дороже чем вечером во вторник. Прибавила накануне и единая валюта ЕМ – евро в этом же время торговался по 86,75 руб. (+18,5 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, вчера рубль слабел в обеих парах на фоне падения мировых цены на «чёрное золото». Обвал нефтяного рынка стал следствием данных о запасах сырья в США, которые выросших на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с мая.

Кроме того, глобальные игроки стали в среду переходит в защитные активы после публикации первичных данных по американскому рынку. Напомним, согласно ADP, число рабочих мест в частном секторе американской экономики в июле увеличилось на 330 тыс., что стало минимумом с февраля.

Как отметили аналитики банка «Санкт-Петербург», основной негатив, который давит сейчас на нашу валюту, связан с дешевеющей нефтью. Кроме того, в среду наблюдалось общение снижение интереса инвесторов к рисковым активам, и рубль здесь не стал исключением.

При этом эксперты кредитной организации уверены, что до пятницы ситуация на валютном рынке сильно меняться не будет, так как инвесторы ждут официальные данные по статистики от американского Минтруда. А они будут опубликованы в пятницу.

Что касается цифр от ADP, то как пояснили в банке «Санкт-Петербург», они зачастую расходятся с официальной статистикой. Поэтому рынок всё-таки будет ждать новые данные от американского Минтруда.

«Если рост занятости США действительно окажется низким, то ожидания быстрого сворачивания программы покупки активов сойдут на нет, что поддержит риск, позволив рублю развернуться к русту. До этого же момента мы не ожидаем заметных движений в паре доллар-рубль. По нашему мнению, сегодня она будет находиться в диапазоне 72,50-73,50 руб.», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

Назван справедливый курс рубля

В свою очередь Дмитрий Бабин из БКС считает, что у рубля в ближайшей перспективе есть все шансы до конца этой недели укрепиться. Как напомнил эксперт вчера доллар смог удержать сильную поддержку, находящуюся на месячном минимуме.

«Но при возобновлении активного роста глобальных рынков и разворота нефтяных цен в сторону роста, российская валюта может также поменять направление своего движения. В этом случае мы ждём эту пару возле отметки в 72,00», – заявил Бабин.

При этом он считает, что при текущей рублевой стоимости «чёрного золота» российская валюта в лучшем случае справедливо оценена. Если же учитывать тот факт, что инфляция в нашей стране находится на относительно высоком уровне, а из-за длительного действия сделки ОПЕК+ бюджет России недополучал экспортную выручку, а государство планирует реализовывать большие инфраструктурные проекты, то можно предположить, что рубль будет в дальнейшем дешеветь.

«Мы полагаем, что как минимум, на среднесрочном горизонте (6-12 месяцев), экономически обоснованный уровень рублевой стоимости «чёрного золота» будет повышаться. Другими словами, если цена на нефть марки Brent останется возле нынешних значений 74,00-75,00, то «американец» в паре с «россиянином» перейдёт к укреплению и будет расти до того момента пока рублёвая стоимость Brent не станет соответствовать экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню – это и будет справедливым курсом рубля», – резюмировал Бабин.