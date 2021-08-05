Лукашенко закрывает границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам закрыть границу государства, чтобы население страны чувствовало себя спокойно.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — говорится в заявлении белорусского лидера, опубликованного на его официальном сайте.

Кроме того, Лукашенко поручил усилить работу по охране госграницы и предотвращению фактов ее нарушения. По словам президента, граждане должны знать, что есть люди, готовые их защищать, передаёт РИА Новости.

«Вот это мы обязательно должны сделать, – подчеркнул он. Всё элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать через официальные пропускные пункты выдворять людей, которых они туда позвали. Я говорю о нелегальных мигрантах. Это уже… Вы знаете, последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают», — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что мяч находится на стороне сопредельных государств.

«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и всё, чего о них говорить», — резюмировал президент Белоруссии.

