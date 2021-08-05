МИД РФ раскритиковал решение ОБСЕ отказаться от наблюдения за российскими выборами

Заместитель министра иностранных дел России Александра Грушко заявил, что решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе об отказе наблюдать за российскими парламентскими выборами дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами.

Приглашение БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – «Эксперт) и другим организациям направить в Россию своих наблюдателей было направлено в полном соответствии с международными обязательствами в этой сфере. Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика “все или ничего”. Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами», – заявил Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований российских властей ограничить число наблюдателей.

«Мы очень сожалеем, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России будет невозможным. Но способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения, имеет важное значение для любого международного наблюдения. Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить, без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным», – сказал директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

В его заявлении сказано, что ОБСЕ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за голосованием, которое пройдет 17-19 сентября, но впоследствии были ограничены 50 и 10 наблюдателями соответственно. Причиной ограничений, по данным ОБСЕ, российские власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.