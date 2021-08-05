Поставки газа по «Ямалу-Европе» снизились в два раза из-за аварии на ГПЗ «Газпрома»

Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) к вечеру четверга снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО, сообщает «Интерфакс».

По данным германского газотранспортного оператора Gascade, большую часть дня поставки на входе в ГТС Германии составляли 2,1 млн куб. м в час. С 17 часов по Москве началось плавное снижение, за час с 18:00 до 19:00 поставки составили только 1 млн куб. м. Данные за новый час (19:00-20:00) подтвердили стабилизацию потока на этом новом уровне.

В «Газпроме» пока не комментировали снижение поставок и не делали публикаций на портале сообщений об экстренных событиях на энергетическом рынке в соответствии с регламентом РЕМИТ.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» сохраняются на прежнем уровне.

Ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.