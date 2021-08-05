Прогноз погоды: Гидрометцентр назвал регионы России, которые ждёт 40-градусная жара

Сразу несколько российских регионов ждёт аномальная жара, которая сохранится минимум до конца этой недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, сейчас на юге Русской равнины наблюдается очень жаркая погода. При этом даже сглаживающее влияние моря не позволят воздуху остывать в прибрежных городах ниже 30 градусов.

А, например, в центральных районах Крыма столбики термометров поднимаются до плюс 35-36. Всё это сопровождается повышенной влажностью воздуха страшной духотой, из-за чего аномальный зной переносится невероятно тяжело. Из-за сильной жары и сухих гроз, которые прогнозируются в ближайшие дни, возрастает вероятность возникновения пожаров причём почти во всех районах полуострова.

Также синоптики предупреждают о возможном усилении ветра – как на суше, так и на море. Кроме того, по прогнозу метеорологов, в предстоящие выходные атмосферные фронтальные массы спровоцируют развитие конвективных процессов, местами пройдут грозовые дожди. При этом аномальная жара сохранится. Даже ночью воздух не будет остывать ниже 23-26 градусов. В светлое же время суток ожидается почти 40.

Как отметили в Гидрометцентре, до конца рабочей недели жаркая погода также будет держаться на Черноморском побережье в районе Сочи. Здесь синоптики обещают плюс 35-36. В континентальных регионах юга страны столбики термометров поднимутся ещё выше. Так, на нижней Волге, в Астраханской области будет плюс 42. В Волгоградской и Ростовской областях – плюс 43, столько же на юге Ставрополья.

В центре Европейской России, по прогнозу Гидрометцентра, к концу недели температура поднимется до плюс 30, но будет преимущественно пасмурно и дождливо. Например, в Москве в предстоящий уикенд воздух вновь станет прогреваться до плюс 27-30, немного освежать его будут осадки, местами сильные. Возможно также усиление ветра, а в области грозы и град.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, гидродинамические расчёты показывают, что эти выходные, а также первая половина следующей недели станут лебединой песней лета. Начиная с понедельника, как подчеркнул специалист, в столичном регионе закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, а это понизит температуру воздуха до климатической нормы.