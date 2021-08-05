Роскомнадзор заблокировал медиа Ходорковского

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировала ряд сайтов, связанных с нежелательными организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, сообщает «Интерфакс». В частности, были заблокированы сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки».

«Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (обе признаны нежелательными в РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ», – заявили информагентству в Роскомнадзоре.

Вечером 4 августа редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» сообщили о блокировке своих сайтов на территории России. Кроме того, сообщалось о блокировке сайта правозащитной организации «Правозащита Открытки». Однако уведомлений о решении Генпрокуратуры ни одна из организаций не получала.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями несколько проектов экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, среди которых Open Russia Civic Movement, Open Russia. Главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и её заместитель Максим Гликин обжаловали в суде решение Минюста РФ о признании их СМИ-иноагентами.