Российские пограничники размещены в Армении на границе с Азербайджаном

Российские пограничники размещены в Армении вблизи границы с Азербайджаном, сообщило министерство обороны Армении.

«Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности, в общине Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе. Ведутся строительные работы с целью укрепления тыла и строительства помещений для пограничников. Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», – говорится в сообщении Минобороны Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военнослужащих на границе Армении и Азербайджана.

12 мая 2021 года азербайджанские военные вторглись на несколько километров на территорию Армении в Сюникской области. С тех пор между армянскими и азербайджанскими военнослужащими регулярно происходят перестрелки с использованием стрелкового оружия.