Шойгу предложил построить несколько городов в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН призвал построить в Сибири несколько городов-миллионников.

«Нам необходимо... построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Шойгу. По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.

При этом министр обороны привел в пример аналогичные планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны.