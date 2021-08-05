Китай может поставить крест на сырьевом ралли

Один из главных драйверов резкого скачка цен на металлы в этом году, крупнейший покупатель сырья на планете Китай, показывает признаки снижения спроса. Это снижение может закончить сырьевое ралли в первой половине года и обрушить цены на медь и железные руды во второй.

Рост фабричной активности в КНР замедлился до минимума за 15 месяцев, т.е. с мая 2020 года. Не удивительно, что Пекин стал меньше покупать меди и железной руды, особенно, на фоне растущих цен и ограничений в китайской металлургии. Власти, со своей стороны, проводят активную политику снижения цен и для борьбы с сырьевым ралли в масштабах всей планеты достают медь и железную руду из госрезервов. Все это оказало «медвежье» давление на спрос на сырье в Китае в целом и на импорт железной руды, меди, цинка и алюминия в частности.

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Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (PMI) показал на этой неделе, что рост фабричной активности в Поднебесной самый медленный за последние год и три месяца. Рост PMI сильно замедлился в том числе и из-за высоких цен на сырье в целом и в частности на используемые в промышленности металлы.

В то же самое время импорт Китаем железной руды, главного компонента для выплавки стали, упал в июне до минимума за 13 месяцев. По сравнению с маем он снизился на 0,4%, а по сравнению с июнем 2020 года - на 12,1%.

Пекин планирует активно участвовать в борьбе с глобальным потеплением. Для выполнения обещания по снижению выбросов вредных газов в атмосферу и ввиду неустойчивого положения металлургических компаний, производящих очень много стали при высоких ценах на нее, китайское правительство ввело ограничения на выплавку и экспорт стали, оставив их на прошлогоднем уровне. Напомним, в первой половине текущего года был зафиксирован 12-процентный скачок в производстве стали.

Действия китайских властей говорят о том, что во второй половине года выплавка стали скорее всего уменьшится, что повлечет снижение спроса на железную руду. Ограничения в производстве китайской стали уже снизило на нее цены.

Импорт Пекином меди тоже замедлился в последние недели в отличие, правда, от импорта медного лома, который в январе-июне, по данным Roskill, удвоился. Производители меди все больше заменяют дорогую чистую медь медным ломом, что неизбежно отразится на спросе на медь. С учетом размеров китайского рынка это не может не привести к снижению цен на медь несмотря на восстановление спроса на нее на планете в целом. И вновь правительство КНР охлаждает разогретые докрасна рынки, доставая из государственных резервов тысячи тонн металлов, включая, конечно, и медь.

«Правительство изо всех сил намерено бороться с ростом цен на сырье, который может помешать ряду финансовых инвесторов вернуться на рынок», - написал в июльской аналитической записке старший стратег по сырью в ING Вэньюй Яо.

Соглашаются с прогнозом о снижении во второй половине 2021 года спроса в Китае на большую часть сырья и в Wood Mackenzie. Об этом написали на прошлой неделе экономисты этой авторитетной консалтинговой компании в очередном ежемесячном обзоре экономики КНР.

«Во второй половине 2021 года рост китайской экономики замедлится,- говорит старший экономист Wood Mackenzie Яньтин Чжоу.- Замедление роста экспорта, растущие цены на сырье и полезные ископаемые, малоэффективные инфраструктурные инвестиции и сворачивание программ помощи и поддержки негативно скажутся на росте ВВП Поднебесной. В результате мы увидим снижение спроса на сырье в Китае».