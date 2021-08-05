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Китай может поставить крест на сырьевом ралли

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
5 августа 2021, 15:08

Правительство КНР предпринимает все доступные меры для снижения цен на сырье. Впрочем, замедление восстановления китайской экономики само по себе может охладить сырьевые рынки

Zuma\TASS

Один из главных драйверов резкого скачка цен на металлы в этом году, крупнейший покупатель сырья на планете Китай, показывает признаки снижения спроса. Это снижение может закончить сырьевое ралли в первой половине года и обрушить цены на медь и железные руды во второй.

Рост фабричной активности в КНР замедлился до минимума за 15 месяцев, т.е. с мая 2020 года. Не удивительно, что Пекин стал меньше покупать меди и железной руды, особенно, на фоне растущих цен и ограничений в китайской металлургии. Власти, со своей стороны, проводят активную политику снижения цен и для борьбы с сырьевым ралли в масштабах всей планеты достают медь и железную руду из госрезервов. Все это оказало «медвежье» давление на спрос на сырье в Китае в целом и на импорт железной руды, меди, цинка и алюминия в частности.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (PMI) показал на этой неделе, что рост фабричной активности в Поднебесной самый медленный за последние год и три месяца. Рост PMI сильно замедлился в том числе и из-за высоких цен на сырье в целом и в частности на используемые в промышленности металлы.

В то же самое время импорт Китаем железной руды, главного компонента для выплавки стали, упал в июне до минимума за 13 месяцев. По сравнению с маем он снизился на 0,4%, а по сравнению с июнем 2020 года - на 12,1%.

Пекин планирует активно участвовать в борьбе с глобальным потеплением. Для выполнения обещания по снижению выбросов вредных газов в атмосферу и ввиду неустойчивого положения металлургических компаний, производящих очень много стали при высоких ценах на нее, китайское правительство ввело ограничения на выплавку и экспорт стали, оставив их на прошлогоднем уровне. Напомним, в первой половине текущего года был зафиксирован 12-процентный скачок в производстве стали.

Действия китайских властей говорят о том, что во второй половине года выплавка стали скорее всего уменьшится, что повлечет снижение спроса на железную руду. Ограничения в производстве китайской стали уже снизило на нее цены.

Импорт Пекином меди тоже замедлился в последние недели в отличие, правда, от импорта медного лома, который в январе-июне, по данным Roskill, удвоился. Производители меди все больше заменяют дорогую чистую медь медным ломом, что неизбежно отразится на спросе на медь. С учетом размеров китайского рынка это не может не привести к снижению цен на медь несмотря на восстановление спроса на нее на планете в целом. И вновь правительство КНР охлаждает разогретые докрасна рынки, доставая из государственных резервов тысячи тонн металлов, включая, конечно, и медь.

«Правительство изо всех сил намерено бороться с ростом цен на сырье, который может помешать ряду финансовых инвесторов вернуться на рынок», - написал в июльской аналитической записке старший стратег по сырью в ING Вэньюй Яо.

Соглашаются с прогнозом о снижении во второй половине 2021 года спроса в Китае на большую часть сырья и в Wood Mackenzie. Об этом написали на прошлой неделе экономисты этой авторитетной консалтинговой компании в очередном ежемесячном обзоре экономики КНР.

«Во второй половине 2021 года рост китайской экономики замедлится,- говорит старший экономист Wood Mackenzie Яньтин Чжоу.- Замедление роста экспорта, растущие цены на сырье и полезные ископаемые, малоэффективные инфраструктурные инвестиции и сворачивание программ помощи и поддержки негативно скажутся на росте ВВП Поднебесной. В результате мы увидим снижение спроса на сырье в Китае».