Суд вынес обвинительный приговор по делу американского инвестора Калви

Мещанский суд российской столицы вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд руб.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в зале суда.

«Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере», – сказала судья Анна Сокова, оглашая вводную часть приговора.

При этом судья отметила, что Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и ещё пятью фигурантами дела и совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану. Наказание для подсудимых судья назовет в заключительной части приговора.

Также сообщается, что в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить условное наказание всем фигурантам: Калви – 6 лет, Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну - по 5 лет, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину - 5,5 года, бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову и директору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову – по 4,5 года, экс-директору банка «Восточный» Александру Кордичеву – 4 года.

Напомним следствием было установлено, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, которые входили в состав совета директоров банка «Восточный», убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому банку «Восточный» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group, которые были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости в 600 тыс.,

Позже независимая экспертиза, которая была проведена по заказу адвокатов, пришла к другим результатам. В частности, защита утверждает, что рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд, то есть даже больше, чем даже было заявлено.

Ранее сообщалось, что обвинение просит Мещанский суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его соратника француза Филиппа Дельпаля к шести и пяти годам условного срока.

При этом первоначально обвинитель заявлял о необходимости реальных сроков для подсудимых. Но в конце своей речи прокурор сослался на смягчающие обстоятельства и отметил, что просит суд об условном наказании. Остальным фигурантам дела прокурор запросил также условные сроки от четырех до пяти с половиной лет.

Данный процесс привлекает внимание за рубежом, где отмечают, что дело Baring Vostok оказывает негативное влияние на деловой климат и доверие инвесторов к РФ. Сам Калви также неоднократно заявлял, что его уголовное преследование негативно влияет на инвестиционный климат в РФ.

