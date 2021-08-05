В МИД РФ прокомментировали скандальный призыв Зеленского к жителям Донбасса

5 августа 2021, 15:07
Антон Новодережкин/ТАСС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего считающих себя русскими уезжать из Донбасса.

По её мнению, Зеленский вместо того, чтобы объединять страну и её многонациональный народ, кидает в людей камень раздора, добивая Украину, передаёт РИА Новости.

«Его победу на президентских выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины, – напомнила официальный представитель МИД РФ. – Вместо того, чтобы выполнить главное своё обещание о мире, президент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания.

При этом Захарова задаётся вопросом, за что и как держаться коренным жителям, если киевский режим эту землю продаёт иностранцам? Также она напомнила, что все последние годы украинские власти тащат всю страну в Евросоюз и НАТО. 

«Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но всё равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?», – подчеркнула дипломат.

По её мнению, Киев сам ориентировал граждан Украины «на центробежное развитие и приемлемость зависимости», заявила Захарова. 

«Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя? Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще всё, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО», – резюмировала Захарова, добавив, что повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, президент Украины ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины. 

Ранее Зеленский заявил, что считает большой ошибкой оставаться жить в Донбассе тем, кто «считает, что наше дело правое, нам в Россию и мы русские». Людям с такими убеждениями глава «незалежной» советует прямо сейчас уезжать из Донбасса и искать себе место в России «во имя своих будущих детей и внуков», так как счастья для них в регионе не будет. 
 