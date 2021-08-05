В России снизились темпы вакцинации от коронавируса

Мининстр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в стране снизились темпы вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС. По словам министра, за последние две недели количество привившихся увеличилось на 11,5%, тогда как за предыдущие – почти на 25%. При этом, по информации главы Минздрава, проблем с доступом к вакцинам нет: в гражданский оборот выпустили уже 53 млн доз вакцин против 44 млн две недели назад.

При этом общая ситуация с инфицированными коронавирусом в России стабилизируется – прирост числа заразившихся замедляется. Однако большему количеству пациентов требуется интенсивная терапия. По словам Мурашко, 11% госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением врачей находятся около 915 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него, что на 3% больше, чем две недели назад. Подавляющее большинство пациентов – около 80% – лечатся амбулаторно, на стационарном лечении находятся примерно 196 тыс. россиян.