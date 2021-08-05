В России увеличилась средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля выросла с 5,46% до 5,55%, сообщает «Прайм» со ссылкой на Центральный банк РФ.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. Средняя максимальная ставка в 5,55% стала рекордной с третьей декады января 2020 года.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.