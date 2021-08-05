Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу выиграла сборную Бразилии в полуфинале Олимпийских игр со счетом 3:1. Бразилия считалась одним из главных фаворитов Олимпиады в Токио. По ходу турнира команды уже встречались, россияне выиграли тогда 3-0.

Первую партию полуфинального матча российские волейболисты проиграли, а в третьей смогли отыграть большое преимущество бразильцев.

В решающей части четвертой партии в результате видеоповтора дважды очки присуждались России. Наши волейболисты получили два матчбола, реализация второго из них принес победу сборной России.

Россия примет участие еще в двух полуфиналах игровых видов в Токио: в гандболе и в водном поло выступят женские сборные.