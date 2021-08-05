Волна рыночного негатива приостановилась накануне 6 августа

Торги на рынке акций США 5 августа 2021 года завершились разнонаправлено, однако продавцы занимали более сильные позиции. Индекс Dow Jones опустился на 0,92% и составил 34792,67 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 0,46%, снизившись до 4402,66 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 0,13% и завершил торги на отметке 14780,53 пункта. Настроение инвесторам, опасающимся дальнейшего распространения коронавируса в мире, подпортили вдобавок предварительные данные ADP Research Institute, указавшие на замедление темпов роста занятости в США в июле.

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Так, по информации организации, количество рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс., что стало минимальным ростом с февраля. А по пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

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В то же время, как сообщает "Интерфакс", зампредседателя ФРС Ричард Кларида заявил: ФРС начнет сворачивать мощные меры поддержки экономики. Первой ласточкой станет сокращение объемов выкупа облигаций уже в этом году, а в начале 2023 года америкснский регулятор может перейти к подъему базовой ставки.

На этом фоне не было внятной динамики и у азиатских фондовых индексов. Японский индекс Topix вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. При этом гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,2%, а южнокорейский индекс Kospi и китайский Shanghai Composite практически не изменились. Нежелание расти вполне обосновано: количество случаев заболевания Covid-19 в мире превысило 200 млн человек. Даже в Израиле, одной из самых привитых стран мира, правительство призвало работодателей перейти на работу на дому и предупредило, что, возможно, придется вводить новые ограничения.

К вашим услугам

Ситуация на рынке США в последние два дня была нестабильной, отмечает Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu. Во вторник, 3 августа основные фондовые индексы выросли на фоне сильной корпоративной отчетности: уже второй квартал подряд прибыль компаний превышает самые смелые прогнозы аналитиков. Способствовали росту и надежда инвесторов на поддержку ФРС, и данные, свидетельствующие о росте экономики. Однако в среду, 4 августа основные фондовые индексы США начали снижение после того, как была опубликована статистика по рынку труда.

Причинами снижения также могло оказаться скорое окончание сезона отчетности и разгар лета – этот период всегда был одним из самых слабых в году, объемы торговли в это время падают, а волатильность возрастает, замечает аналитик. Не добавляет оптимизма и ситуация с коронавирусом, поскольку до сих пор есть опасения, что рост заболеваемости может повлиять на темпы восстановления экономики. Но снижение сдерживается информацией о том, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос до рекордного показателя в 64,1 %

Что касается акций китайских компаний, котирующихся на американских биржах, то они упали еще в июле после того, как китайский регулятор принял ряд мер против ed-tech корпораций. Опасения инвесторов вызывают и резкие высказывания об онлайн-играх, появившиеся в государственных СМИ Китая. Такая риторика может указывать на то, что в будущем под жесткие действия регулятора попадет именно эта сфера.

Что касается азиатских рынков, то, полагает Тарасова, сильные финансовые результаты японских компаний, таких как Sony Corporation Toyota и Honda Motor могут поспособствовать росту азиатских индексов в ближайшем будущем. Однако инвесторы опасаются распространения штамма «Дельта»: на его долю приходится до 90 % всех заболевших в Токио.

И ты, Ричард!

В целом, отмечает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец, инвесторы на рынке акций США сосредоточились на эпидемиологических рисках и монетарной политике ФРС. В обоих направлениях появляется все больше негатива. Прогнозы относительно распространения нового штамма COVID-19 «Дельта» на территории США не утешительны, отчасти именно поэтому акции высокотехнологичных компаний на вчерашних торгах чувствовали себя лучше циклических. Что касается денежно-кредитной политики, то здесь все больше намеков на ужесточение денежно-кредитной политики в США в ближайшее время.

Вчера, 4 августа, об этом высказалась вице-председатель ФРС Ричард Кларида, указывает аналитик. Она уже четвертый член Комитета по открытым рынкам, который называет достаточно точные ориентиры по нормализации монетарной политики ФРС, так что инвесторы все больше готовятся к тому, что на симпозиуме в Джексон-Хоулле об этом будет объявлено официально.

На торгах в Азии сегодня, 5 августа, также преобладал негатив, признает Лев Кравец. К ожиданиям инвесторов относительно скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС добавились жесткие заявления в проправительственных СМИ относительно других секторов китайской экономики. На этот раз «под раздачу» попали электронные сигареты, которые как оказалось, в Китае могут свободно приобретаться лицами младше 18 лет, что по мнению китайских властей, недопустимо.

Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng на этом упал почти 1,0%, а инвесторы, помимо распродаж акций производителей электронных сигарет, продавали и производителей онлайн-игр (Tencent Holdings -4,0%), которые ранее также попали под критику китайских властей.

В общем, констатирует Лев Кравец, настроения на рынках негативные и единственное что может удержать фондовые индексы от дальнейших распродаж сегодня, 5 августа, это ожидания выхода официального отчета по американскому рынку труда США за июль, завтра 6 августа. Инвесторы могут побояться предпринимать активные действия, до появления этой информации. В этом случае, прогнозирует аналитик, российские фондовые индексы, вслед за иностранными попытаются остаться вблизи текущих значений, индекс РТС – в диапазоне 1630-1650 пунктов, а индекс Мосбиржи – в диапазоне 3800-3820 пунктов.