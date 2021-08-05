Врач рассказала, когда в Москве сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко рассказала, когда в Москве может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. По мнению специалиста, это произойдёт не раньше марта следующего года, передаёт ТАСС.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами в вакцинации будем двигаться и дальше», подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали тест для выявления клеточного иммунитета к COVID-19.

«Этап доклинических испытаний уже завершён, а наши исследователи рассчитывают зарегистрировать его до конца 2021 года», – рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

По его словам, уже есть официальное заключение, согласно которому, тест совершенно безопасен по всем параметрам.

«Мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором – Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до конца этого года получится пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, то это станет очень хороший результатом», — подчеркнул специалист.

При этом он пояснил, что клеточный иммунитет – это специфический показатель, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, выявляющих обычные тесты.

