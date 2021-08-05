Зеленский призвал считающих себя русскими уезжать из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает большой ошибкой оставаться жить в Донбассе тем, кто «считает, что наше дело правое, нам в Россию и мы русские».

Людям с такими убеждениями глава «незалежной» советует прямо сейчас уезжать из Донбасса и искать себе место в России «во имя своих будущих детей и внуков», так как счастья для них в регионе не будет.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу «Дом», который вещает на территории Донбасса и Крыма на русском языке. По словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией Киев рано или поздно восстановит свой контроль. В качестве примера он привёл Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет, – пояснил Зеленский. – Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию и мы русские», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией… Это как стена в Германии, которая была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет».

Между тем, жителям Донбасса, которые считают регион украинским, Зеленский посоветовал «быть там, держаться и ждать исторического момента», пока Киев не восстановит полный контроль над этой территорий.

