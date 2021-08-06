Акции дня: бумаги «Сбербанка» растут на отчетности

В лидеры торгов вышли акции «Сбербанка» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 6 августа. За день обыкновенные акции подорожали на +1,06% до 319,27 рублей за бумагу.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне новостей о росте чистой прибыли банка за 7 месяцев увеличилась в 1,8 раза - до 721,6 млрд рублей по РСБУ. В июле банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 126,8 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,74% до 3805,36 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,24% до 1632,87 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 20:26 мск составила 70,85 долларов (-0,62%). Российская валюта слабела – 73,02 рублей за доллар.