Экспорт медоборудования из Москвы в январе-мае 2021 года вырос более чем в два раза – заммэра Ефимов

Поставки медицинской техники из Москвы в январе-мае 2021 года достигли 22,34 млн долларов, что на 116,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 90,6% выше показателя 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые пять месяцев этого года Москва показала рекордные результаты экспорта медицинского оборудования по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, экспорт товаров данной категории составил 22,34 млн долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 млн долларов, и на 90,6% больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт медтехники составил 11,72 млн долларов. Больше всего в первые пять месяцев московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры - на 4,77 млн долларов», - сказал заместитель мэра.

Также Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму 3,95 млн долларов, устройства для механотерапии - 1,87 млн долларов и медицинскую рентгеновскую аппаратуру - 1,81 млн долларов.

«С января по май этого года московские производители экспортировали медицинскую технику в 81 страну мира, при этом лидером по закупкам стал Казахстан – сумма поставок достигла 6,85 млн долларов — это на 100,3% выше показателей 2019 года», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо Казахстана к основным рынкам сбыта московских производителей медицинского оборудования относятся также Узбекистан - 2,43 млн долларов, Нидерланды - 2,24 млн долларов, Индия - 2,18 млн долларов и Беларусь с суммой импорта в 1,10 млн долларов.

«За первые пять месяцев 2021 года Москва открыла для себя новые рынки сбыта - Мексику, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегию. Всего московский экспорт медицинской техники на эти рынки составил более 187 тысяч долларов», – отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», поставки столичной медицинской техники демонстрируют положительные результаты на протяжении последних трех лет. В частности, в 2018 году экспорт составил 30,18 млн долларов, в 2019 году – 39,16 млн долларов, а в 2020 году сумма поставок медицинской техники достигла 48,22 млн долларов.