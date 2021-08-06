Эпидемиолог предупредила о смертельно опасных последствиях коронавируса

Антонина Плоскирева – заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – предупредила, что коронавирус может привести к смертельно опасным последствиям.

По словам специалиста, COVID-19 зачастую формирует необратимые изменения в лёгких, а также может спровоцировать инфаркт и инсульт, передаёт РИА Новости.

«У некоторых пациентов с перенесенным ковидом независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер», – рассказал Плоскирева.

При этом, как предупредила эпидемиолог, высока вероятность инфарктов и инсультов, которые могут приводить не только к инвалидизации пациентов, но и к их смерти.

Ранее сообщалось, что учёные шведского университета Умео назвали смертельно опасное последствие COVID-19.

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в престижном медицинском журнале The Lancet, в первые 14 дней после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что COVID-19 увеличивает риск развития таких болезней как инфаркта миокарда и ишемический инсульт примерно три раза. Любопытно, что данная зависимость сохраняется даже с учётом возраста, пола и социально-экономических факторов.

