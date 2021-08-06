Ученые предупредили об угрозе коллапса Гольфстрима

Климатологи обнаружили признаки возможного замедления Гольфстрима до фактической остановки. Как сообщает The Guardian, ученые пришли к выводу, что в течение прошлого столетия почти полностью исчезла стабильность течений в Атлантическом океане, так называемая Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) . Сейчас эта система океанских течений (частью которой является Гольфстрим), переносящих теплую воду из тропиков на север до Северной Атлантики, уже находится на минимуме не менее чем за последние 1600 лет. Однако новый анализ показывает, что ситуация еще хуже и что АМОС находится на грани исчезновения.

Прекращение переноса теплой воды из тропиков на север Атлантики будет иметь катастрофические последствия для всей планеты. Исчезновение АМОС очень сильно изменит в сторону сокращения дожди, от которых зависит сельское хозяйство в Индии, Южной Америке и Западной Африке и, следовательно, фактически жизнь миллиардов людей. Исчезновение течений также усилит бури и понизит среднюю температуру в Европе, а на восточном побережье Северной Америки повысится уровень океана. Кроме этого, оно также угрожает лесам Амазонки и льдам Антарктиды.

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Сложность всей системы АМОС и неопределенность относительно масштабов глобального потепления не позволяет сделать сейчас более-менее точный прогноз о дате полной остановки течений. Ученые считают, что катастрофа может произойти как через одно-два десятилетия, так и через несколько веков. Они не знают также, как повлияет исчезновение АМОС на уровень СО2 в атмосфере.

Ясно одно – негативные последствия исчезновения АМОС будут такими громадными, что это событие необходимо во что бы то ни стало предотвратить. По мнению ученых, повлиять на этот процесс можно, замедлив слишком быстрое повышение температуры на планете.

К сожалению, с климатом сейчас происходят быстрые, крупномасштабные и необратимые изменения. Так, климатологи предупредили в мае, что исчезновение угрожает и льдам Гренландии, что приведет к резкому подъему воды в морях и океанах.

Совсем недавно стало известно, что леса Амазонки сейчас, к сожалению, выделяют больше двуокиси углерода, чем поглощают, и что прошлогодняя летняя жара в Сибири привела к выбросам огромных объемов метана в атмосферу.

Анализ климата еще в 2019 году показал, что произошел уже ряд необратимых изменений, которые представляются «экзистенциальную угрозу существованию человечества».

9 августа будут опубликованы результаты большого исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). В нем наверняка будет зафиксировано тревожное усиление климатического кризиса.

Что касается АМОС, то исследования и анализ показывают, что в последние 100 тысяч лет система течений находилась в двух состояниях: быстрое и сильное, как в последнем тысячелетии, и медленное и слабое. Данные свидетельствуют о том, что рост температур может заставить АМОС неожиданно перейти из одного состояния в другое в течение одного-пяти десятилетий.

Главная движущая сила АМОС – плотная соленая вода, которая погружается на глубины Атлантики. Однако таяние льдов в Гренландии замедляет процесс раньше, чем показывали климатические компьютерные модели.

За 150 лет разные ученые независимо друг от друга провели восемь замеров температуры воды и солености. Результаты позволяют говорить, что глобальное потепление не только меняет определенные параметры течений, но и действительно усиливает их нестабильность.

«Это ослабление (АМОС в последние десятилетия) может быть связано с почти полной потерей стабильности в последнем столетии,- говорится в анализе климатологов.- Вполне вероятно, что АМОС почти вплотную приблизился к критическому переходу в медленный и слабый режим».