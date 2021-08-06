Основатель фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви приговорен к условному сроку на 5 лет и 6 месяцев по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», сообщает РБК. Кроме Калви к условным срокам приговорены другие фигуранты дела: партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года). Владимиров, Абгарян и Зюзин находились в СИЗО дольше других фигурантов — почти год. Вину они не признали. При условном наказании им вменяется обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления органа контроля и являться на регистрацию. Судья зачитывала приговор два дня — в четверг и пятницу, 5 и 6 августа.

13 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело о растрате против Калви и его коллег. В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении.