Китаю пока не удается избавиться от последствий политики одного ребенка в семье

Казалось бы, Китай и проблемы демографии – понятия несовместимые. Какие демографические проблемы могут быть у страны, которая превышает по численности населения Европу с Россией и Северную Америку, вместе взятых? И тем не менее, стране с населением в 1,41 млрд человек угрожает дефицит рабочей силы, который может помешать Пекину выполнить главную задачу – стать в ближайшем будущем первой экономикой планеты. При сохранении нынешних тенденций, изменить которые китайским властям несмотря на все усилия не удается уже пять лет, через пару-тройку лет население Китая начнет убывать.

Все очень просто: дисциплинированные китайцы перегнули палку. Они так старались сорок лет по приказу партии остановить рост населения, что явно переусердствовали. Последствия политики одного ребенка в семье, действующей с семидесятых годов прошлого века, оказались настолько сильными, что несмотря на отмену правила, запрещавшего под страхом больших штрафов, принудительных абортов и прочих наказаний иметь больше одного ребенка, изменить мировоззрение китайцев пока не удается.

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В нулевые годы выяснилось, что экономика Поднебесной развивается такими темпами и становится такой огромной, что ей вполне может угрожать дефицит рабочей силы. Правило одного ребенка официально отменили в 2016 году. Власти надеялись, что, избавившись от ненавистного закона, китаянки начнут рожать детей с такой же скоростью, с какой развивается китайская экономика. Однако экономика оказалась сильнее психологии и чувств. Вместе с развитием экономики и благосостояния выросла и стоимость жизни. Сильно подорожало все. В результате заводить второго ребенка оказалось не просто накладно. Многим молодым китайским семьям с учетом роста цен на воспитание, образование, одежду и так далее это сейчас не по карману.

В результате переломить тревожную тенденцию снижения рождаемости не удалось. Взрыва рождаемости, на который рассчитывало правительство КНР, отменяя правило одного ребенка, не произошло. Так, количество новорожденных в 2020 году вновь снизилось. Если в 2019 году в Китае родилось 14,65 млн детей, то в прошлом лишь 12 миллионов. Количество рождений снижается уже четыре года подряд, т.е. после отмены правила одного ребенка. Рождаемость, один из главных демографических показателей, в прошлом году снизилась до 1,3 ребенка на одну китаянку. Между тем, для самопроизводства численности населения, т.е. баланса между количеством рождений и смертей рождаемость в Китае должна находиться на уровне 2,1.

В конце мая 2021 года китайское правительство разрешило китайским семьям иметь трех детей. В середине августа Поднебесная планирует избавиться от последних остатков правила одного ребенка, по крайней мере, на бумаге. Дело в том, что в законодательстве несмотря на фактическую отмену правила одного ребенка сохранились штрафы и наказания за его нарушения. Постоянный комитет ВСНП, китайского парламента, намерен избавиться от последних пережитков правила одного ребенка в этом месяце. Законодатели рассмотрят вопрос отмены штрафов 17-20 августа.

Естественно, власти прекрасно понимают, что китайцы не торопятся заводить второго ребенка не потому, что перестали любить детей, а по финансовым причинам. Совсем недавно о финансовой поддержке семей с двумя, а теперь и тремя детьми заговорили на самом верху. В конце июля на телеконференции с министрами премьер Госсовета Ли Кэцян официально пообещал снизить расходы на воспитание детей. Об этом же недавно говорила и первый вице-премьер Сунь Чунлань.

Это не просто слова. Буквально на следующий день после выступления Ли Кэцяна власти металлургического центра КНР - Паньчжихуа (провинция Сычуань) объявили о мерах по повышению рождаемости. Семьи этого города-миллионера будут получать за второго и третьего ребенка до 3 лет по 500 юаней ($77) ежемесячно. Кроме этого, городские власти обещают оплачивать для местных жительниц роды «дополнительных» детей, строить новые ясли и детские сады поблизости от крупных предприятий и т.д.

Конечно, демография относится к числу таких сфер жизни человека, где изменения происходят медленно. Поэтому и эффект от разрешения иметь третьего ребенка, и материальных мер в Паньчжихуа по стимулированию повышения рождаемости, примеру которых, наверняка, последуют и в других китайских городах, появится не сразу.

Пока же неутешительная статистика за первые шесть месяцев текущего года говорит о дальнейшем ухудшении демографической ситуации в Поднебесной. Сильнее всего - на 17,9% по сравнению с январем-июнем 2020 г. до 411 тысяч сократилось количество новорожденных детей в провинции Хэнань. В Цзяочжоу, провинция Шаньдун, в первой половине года родились 3238 детей, на 11,6% меньше, чем годом ранее. В Гуйяне, провинция Гуйчжоу, городе с населением ок. 6 млн человек, по официальным данным, за шесть первых месяцев 2021 года на свет появились 21293 ребенка, почти на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Согласно данным опроса ок. 300 домохозяйств в Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, только 3,6% респондентов планируют завести третьего ребенка в течение двух следующих лет.

Примеры можно продолжать долго. 2021-й год наверняка станет пятым кряду, когда количество рождений снизится более чем на миллион по сравнению с предыдущим годом.