Курс доллара: озвучен новый прогноз по рублю до конца лета

Вчерашнюю сессию на Московской бирже российский рубль завершил в восходящем тренде в обеих парах благодаря перешедшей к росту нефти.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,08 руб., что на 9 коп. ниже чем накануне. Также незначительно вчера просел и евро – единая валюта ЕС торговалась по 86,50 руб. (-8 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, в четверг рубль умеренно вырос к доллару, следуя за развернувшимся вверх «чёрным золотом». В целом же вчерашние торги проходили в узких диапазонах, так как глобальные игроки взяли паузу в ожидании сегодняшней статистики по американскому рынку труда за июль. Инвесторы полагают, что эта статистика может придать новый импульс направлению их движения.

Как отметил Илья Голубов из УК «Промсвязь», накануне рубль совсем чуть-чуть укрепился на валютном рынке на фоне дорожающей нефти, цены на которую корректировались после падения, наблюдавшегося всю первую половину завершающейся недели.

«Тем не менее нынешний уровень котировок «чёрного золота» говорит в пользу дальнейшего укрепления нацвалюты, а инвесторы ждут публикацию данных по рынку труда в США, которые имеют важное значение для дальнейших действий со стороны Федрезерва относительно сворачивания программы выкупа активов», – рассказал эксперт.

Варвара Пономарева из банка «Санкт-Петербург» также считает, что во многом курсовая динамика на ближайшую перспективу будет зависеть от данных по американскому рынку труда в июле, которые будут опубликованы уже сегодня. По мнению эксперта этой кредитной организации, если рост занятости окажется низким, то ожидания скорого сворачивания программы покупки активов фактически будут отыграны, что окажет поддержку всему риску, в том числе рублю.

«До публикации же данных пара доллар-рубль вероятнее всего останется в диапазоне 72,50-73,50, с возможным выходом вверх при снижении цен на «чёрное золото» сорта Brent», – предположила Пономарёва.

В свою очередь Владимир Григорьев из РУДН заявил, что у рубля есть неплохие шансы подорожать в обеих парах уже на следующей неделе. Этому, как подчеркнул он, будет способствовать благоприятный внешний фон.

Рост фондовых индексов США и стран Старого Света, а также оптимизм относительно объёмов и темпов вакцинации от COVID-19 в Западной Европе вселяют оптимизм и надежду на то, что глобальная экономика вскоре выйдет из кризиса, что безусловно станет мощным фактором поддержки для нашей валюты, сказал эксперт.

«Продолжает получать рубль поддержку и от длинного эффекта от повышения ключевой ставки российским регулятором. Единственное, что может помешать национальной валюте расти остаются риски ухудшения политического характера. Но пока этого не видно мы ждём укрепления рубля – на следующей неделе в паре с долларом он, по нашему мнению будет торговаться по 72,00, а в паре с евро - по 86,00», – прогнозирует Григорьев.

Озвучен новый прогноз по курсу рубля до конца лета

Дмитрий Полевой из «Локо инвест» уверен, что для нынешней диспозиции на российском валютном рынке, где наблюдаются приличные продажи от экспортёров и приток средств нерезидентов, некоторое увеличение в августе покупок валюты финансовым ведомством РФ в рамках бюджетного правила значимого негативного влияния на курс рубля иметь не будет.

«Мы полагаем, что на перспективу семи – десяти дней курсовая динамика будет формироваться в зависимости от внешнего фона, поэтому пара доллар-рубль может находиться возле показателя 73,00», – заявил он.

Между тем Николай Переславский из CMS Institute сделал прогноз по курсу рубля до конца лета. Как напомнил эксперт, американский госдолг уже почти достиг своего потолка. Однако, по его мнению, серьёзной реакции на это от доллара ждать не приходится.

«Максимум, на что способен «американец» это всего лишь несущественно укрепиться к другим ведущих мировых валютам. Но никаких более заметных изменений из-за данного фактора точно не будет. В этой связи ждём, что пара доллар-рубль в конце августа останется на текущих позициях с возможной небольшой коррекцией в ту или иную сторону. Если же говорить о соотношении «американца» к «европейцу», то мы видим его в показателях 1,16-1,19», – предположил Переславский.